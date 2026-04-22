< sekcia Regióny
Na Budatínskom hrade bude 7. ročník výstavy papierových modelov
Podľa historika dopravy Petra Šimka bude pripravených niekoľko druhov vystrihovačiek, ktoré si malí i veľkí návštevníci budú môcť zlepiť priamo na podujatí.
Autor TASR
Žilina 22. apríla (TASR) - Považské múzeum v Žiline pripravuje na sobotu (25. 4.) siedmy ročník výstavy papierových modelov Budatínsky papierák. Súčasťou podujatia organizovaného v podkroví Budatínskeho hradu bude aj súťaž o najkrajší model. TASR o tom informovala marketingová pracovníčka múzea Sabina Pavlíková.
Doplnila, že päťhodinové podujatie začína o 10.00 h. „Návštevníci si budú môcť prezrieť výstavu papierových modelov a zároveň si vyskúšať tvorbu jednoduchých trojrozmerných diel na workshope pod vedením skúsených modelárov,“ priblížila Pavlíková.
Podľa historika dopravy Petra Šimka bude pripravených niekoľko druhov vystrihovačiek, ktoré si malí i veľkí návštevníci budú môcť zlepiť priamo na podujatí. „Ak sa im táto aktivita zapáči, k dispozícii budú až štyria predajcovia zo Slovenska, Českej republiky i Poľska, ktorí majú v ponuke vystrihovačky rôznej náročnosti a širokého spektra modelárskych kategórií,“ dodal Šimko.
