Na Budatínskom hrade bude 7. ročník výstavy papierových modelov

Na snímke Budatínsky hrad. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Autor TASR
Žilina 22. apríla (TASR) - Považské múzeum v Žiline pripravuje na sobotu (25. 4.) siedmy ročník výstavy papierových modelov Budatínsky papierák. Súčasťou podujatia organizovaného v podkroví Budatínskeho hradu bude aj súťaž o najkrajší model. TASR o tom informovala marketingová pracovníčka múzea Sabina Pavlíková.

Doplnila, že päťhodinové podujatie začína o 10.00 h. „Návštevníci si budú môcť prezrieť výstavu papierových modelov a zároveň si vyskúšať tvorbu jednoduchých trojrozmerných diel na workshope pod vedením skúsených modelárov,“ priblížila Pavlíková.

Podľa historika dopravy Petra Šimka bude pripravených niekoľko druhov vystrihovačiek, ktoré si malí i veľkí návštevníci budú môcť zlepiť priamo na podujatí. „Ak sa im táto aktivita zapáči, k dispozícii budú až štyria predajcovia zo Slovenska, Českej republiky i Poľska, ktorí majú v ponuke vystrihovačky rôznej náročnosti a širokého spektra modelárskych kategórií,“ dodal Šimko.
Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle