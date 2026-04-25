Sobota 25. apríl 2026
Na Budatínskom hrade predstavili súťažiaci 116 papierových modelov

Na snímke tradičné podujatie Budatínsky rínok, ktorým končí hlavná sezóna na Budatínskom hrade. V Žiline 12. októbra 2024. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Deti si mohli vyskúšať vystrihovanie a lepenie jednoduchých modelov.

Autor TASR
Žilina 25. apríla (TASR) - Spolu 116 papierových modelov v deviatich seniorskych a troch juniorskych kategóriách súťažilo v sobotu na Budatínskom hrade v rámci siedmeho ročníka podujatia Budatínsky papierák. Podujatie pripravilo Považské múzeum v Žiline. Informoval o tom historik dopravy Peter Šimko.

Bolo možné vidieť modely rôznych budov, automobilov, hasičskej či vojenskej techniky, dokonca i papierové kytice. Špeciálne sme tento rok ocenili kategóriu tanky. Zároveň sme širokej verejnosti ukázali, ako sa papierové modely vyrábajú a skladajú,“ uviedol pre TASR Šimko.

Deti si mohli vyskúšať vystrihovanie a lepenie jednoduchých modelov. Tomuto koníčku sa venujú i dospelí modelári, ktorí dokážu postaviť i veľmi komplikované modely. Vystrihovačky sú dostupné buď v špecializovaných predajniach, tí najšikovnejší si ich dokážu vyrábať i sami.

„I na našom podujatí sa dalo zakúpiť si vystrihovačky alebo si ich modelári vymieňali medzi sebou. Veríme, že ani vo svete digitálnych technológií tento koníček nezanikne,“ doplnil.
