Na Budatínskom hrade pripravujú pokračovanie Hradného ateliéru
Autor TASR
Žilina 11. januára (TASR) - Považské múzeum v Žiline pripravuje na piatok 16. januára v priestoroch Budatínskeho hradu tretie pokračovanie Hradného ateliéru. Ako informovala kultúrna manažérka Sabina Pavlíková, kým počas prvých dvoch stretnutí sa účastníci venovali maľbe voľnej kompozície, tentoraz bude program zameraný na kresbu živého modelu so sústredením sa na stavbu ľudského tela.
Stretnutia v rámci konceptu Hradný ateliér pripravuje historička Darina Bellovičová. „V našom hradnom ateliéri sa môžu účastníci na základe vlastného kresliarskeho rukopisu pokúsiť zachytiť buď celkovú stavbu ľudského tela, alebo len jeho jednotlivé časti," uviedla Bellovičová.
Doplnila, že postup figurálnej kresby bude vychádzať zo základného náčrtu, ktorý bude zakomponovaný do formátu papiera a ďalej bude pokračovať k detailnej modelácii. „Keďže živý model nie je úplne statický, účastníci si zároveň precvičia zrakovú pamäť, ktorá prispieva k zvyšovaniu kvality kresliarskych schopností,“ dodala Bellovičová.
Kresliť sa bude technikou ceruzky, rudky a uhlíka. Ateliér je určený pre začiatočníkov aj pokročilých záujemcov od 15 rokov. Keďže počet miest je obmedzený, je vhodné vopred sa telefonicky objednať.
