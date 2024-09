Na Budatínskom hrade sa stretli slovenskí a českí drotárski majstri

Žilina 28. septembra (TASR) - V areáli Budatínskeho hradu v sobotu pokračuje jubilejné 30. stretnutie drotárskych majstrov zo Slovenska a Českej republiky. Podľa hovorkyne Považského múzea Magdalény Lackovej je dvojdňové podujatie najstarším a zároveň najdlhšie trvajúcim pravidelným podujatím zacieleným na nositeľov tohto nevšedného remesla.



Drotárske stretnutie sa po prvý raz konalo v roku 1991. "Podujatie vzniklo preto, aby sa stretli ľudia, ktorí sa zaoberajú, či už prakticky alebo teoreticky, drôtom. Malo to taký úspech, že vytrvalo až do dnešných dní a s výnimkou trojročnej pandemickej prestávky sa organizuje každý rok," uviedla Lacková.



Okrúhle výročie si organizátori spoločne s drotárskymi majstrami pripomenuli na piatkovom slávnostnom spomienkovom seminári. "Prišlo takmer 40 drotárov z rôznych kútov Slovenska a susednej republiky a spoločne absolvovali poznávaciu exkurziu do hlavných centier drotárskeho kraja Veľkého Rovného a Dlhého Poľa a neskôr aj odborné prednášky k problematike ošetrovania kovových a nekovových materiálov," doplnila Lacková.







Sobotňajší workshop drotárov je venovaný tvorbe drôtených výtvarných objektov s prvkami trash artu na voľnú tému. "Tohtoročnou úlohou sme chceli pripomenúť globálne problémy súvisiace s neustálym rastom produkcie odpadu a upozorniť na potrebu vyššej environmentálnej zodpovednosti ľudstva," priblížila historička drotárstva Katarína Hallonová.



Pripomenula, že podstatou drotárstva bola recyklácia predmetov každodennej potreby a veľmi efektívne využívanie základného materiálu. "Tradičná práca s drôtom môže byť jednou z možností, ako dať veciam druhú šancu a zmysluplne využiť aj zdanlivé zbytočnosti na artefakty, ktoré potešia či skrášlia naše životy," dodala Hallonová.



Návštevníci Budatínskeho hradu dostali možnosť otestovať si pod vedením lektora svoju šikovnosť v Škole drôtovania. V Drotárskom pavilóne si okrem stálej expozície drotárstva mohli pozrieť výstavu s názvom Čo drôt spojil, čas nerozdelí... venovanú tradičným drotárskym technikám využívaným pri opravách predmetov najrôznejšieho charakteru. Rodiny s deťmi potešil príbeh O prefíkanom drotárovi, ktorý pripravilo divadelno-hravé zoskupenie Razca ako zážitkovú prehliadku hradu.