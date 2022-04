Na Budatínskom papieráku sa zídu slovenskí a českí modelári

Žilina 24. apríla (TASR) – Modelári zo Slovenska a Česka sa stretnú v sobotu 30. apríla sa v areáli Budatínskeho hradu v Žiline na súťaži a výstave modelov Budatínsky papierák. Podľa hovorkyne Považského múzea Magdalény Lackovej sa môžu návštevníci Drotárskeho pavilónu tešiť na rôzne hrady, dopravné prostriedky či figúrky.



Doplnila, že registrácia vystavovateľov je o 8.00 h, súťažiť sa bude v rôznych vekových kategóriách a najlepšie modely vyhodnotí odborná porota. "V minulých rokoch bol o podujatie veľký záujem. Teší nás, že sa prihlásili aj modelári z Českej republiky. Veríme, že počet účastníkov sa ešte zvýši. Pozývame všetkých, ktorým sa páčia papierové modely a chceli by sa na vlastné oči presvedčiť, aký krásny môže byť zmenšený svet," uviedol historik dopravy Považského múzea Peter Šimko.



Podujatie organizuje Klub papierových modelárov Žilina. "Veľmi nás baví tvoriť z papiera a pozorovať, ako naše predstavy ožívajú a robia radosť aj iným ľuďom. Takto si môžu pozrieť rozličné predmety, ktoré by v skutočnosti z takej perspektívy vidieť nemohli," priblížil za klub Michal Vršanský.



Návštevníci budú mať možnosť obdivovať od 10.00 h do 14.00 h diela z papiera a kúpiť si zaujímavé vystrihovačky, dodala hovorkyňa Považského múzea.