Na Budatínsky hrad do Žiliny sa vrátia vojnové zážitkové prehliadky
V máji sa prehliadky konali pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.
Autor TASR
Žilina 13. novembra (TASR) - Považské múzeum v spolupráci s divadelno-hravým zoskupením RAZCA zopakuje v sobotu 15. novembra zážitkové prehliadky s názvom Vo vojne niet víťazov. TASR o tom informovala hovorkyňa múzea Magdaléna Lacková.
V máji sa prehliadky konali pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. „Novembrový termín súvisí s regionálnymi dejinami. Dňa 15. novembra 1944 sa totiž v Žiline konala verejná poprava a presne v tento deň sa uskutočnia aj zážitkové prehliadky,“ uviedla Lacková.
Naplánované sú štyri zážitkové prehliadky v hodinových odstupoch od 13.00 do 16.00 h. „Návštevníci sa okrem rôznych iných zaujímavých informácií dozvedia aj to, kto bol popravený Anton Sedláček či aké okolnosti a príčiny s popravou súviseli. Zistia tiež, prečo sa na ňu museli prizerať i deti,“ priblížila autorka scenára Katarína Maršalová.
Doplnila, že vojna sa neviedla len na frontoch, ale nešťastie a neprávosti počas ťažkých čias pocítili na vlastnej koži najmä obyčajní ľudia. „Veríme, že náš príbeh aj tentoraz zanechá v návštevníkoch silnú emóciu a spoločne s nami si pripomenú smutné okamihy našich dejín,“ dodala Maršalová.
