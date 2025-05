Na Budovateľskej ulici v Ružinove je nové inkluzívne detské ihrisko

Na snímke inkluzívne ihrisko pre zdravé deti, ale aj pre deti s hendikepom na Budovateľskej ulici v Bratislave 13. mája 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

SR Bratislava inkluzívne ihrisko prezentácia BAXPrezentácia inkluzívneho ihriska pre zdravé deti, ale aj pre deti s hendikepomNa snímke inkluzívne ihrisko pre zdravé deti, ale aj pre deti s hendikepom na Budovateľskej ulici v Bratislave 13. mája 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 13. mája (TASR) - Na Budovateľskej ulici v bratislavskom Ružinove otvorili v utorok nové inkluzívne detské ihrisko. Ide o kompletne bezbariérový a bezpečný verejný priestor pre rodiny so zdravými aj zdravotne znevýhodnenými deťmi.„Každé dieťa má mať možnosť hrať sa. Tak, aby sa cítilo bezpečne, rozvíjalo sa a najmä, aby malo radosť. Niekedy totiž zabúdame, aké je to dôležité a že túto radosť si so sebou nesieme ďalej. Nie je to samozrejmosť, je to vzácny dar,“ skonštatoval starosta Ružinova Martin Chren.Rekonštrukcia jedného z najväčších detských ihrísk v hlavnom meste sa začala vlani v decembri. Prešlo kompletnou obmenou všetkých herných prvkov, mobiliáru aj úpravou terénu. Najväčšou investíciou bol špeciálny povrch z mäkkej liatej gumy. Nahradil pôvodnú drevenú štiepku. Ocenia ju všetky deti, najmä tie s poruchami pohybového aparátu.Na ihrisku nájdu deti so znevýhodnením viaceré inkluzívne prvky. Veľké pieskovisko s ochranou pred slnkom sa nachádza v blízkosti špeciálneho vyvýšeného pieskoviska, ktoré podľa kompetentných ocenia nielen deti na vozíčku. Nachádza sa tam tiež špeciálna hniezdo, ktoré tvorí priestranná hojdačka, pričom hojdajúceho je možné bezpečne pripútať. K dispozícii je tiež kolotoč na úrovni povrchu, do ktoré ľahko nastúpia všetky deti, aj tie s detským kočíkom či invalidným vozíkom. Nechýbajú ani zapustené trampolíny, ktoré umožňujú bezpečné skákanie aj pre deti s poruchami pohybového aparátu, ktorým môžu pomáhať rodičia.„Priestory ako toto ihrisko pomáhajú, aby sa na jednom mieste spoločne stretávali zdravotne znevýhodnení so zdravými. Učia sa tu, že inakosť je súčasťou života. Chápanie inakosti a inklúzia sú rozhodne tou najlepšiu prevenciou pred radikalizmom,“ poznamenala riaditeľka Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením Monika Fričová.Mestská časť zároveň doplnila miesta na sedenie, lavičky i miesta, kde je možné zaparkovať invalidný vozík aj detský kočík. Inkluzívne ihrisko je aj výsledkom pomoci zdravotnej poisťovne Dôvera.