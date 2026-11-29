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Na budove bratislavského letiska pribudol mural, venovaný je Štefániko
Ústredným motívom muralu je sokol, ktorý symbolizuje slobodu, odvahu a letectvo.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Na budove bratislavského letiska pribudol veľkorozmerový mural. Venovaný je Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Umelecké dielo má pripomínať život a odkaz slovenského astronóma, meteorológa, vojenského letca, diplomata a politika. Vytvoril ho známy slovenský streetartový umelec Martin Hirner vystupujúci pod prezývkou Doke. Dielo vzniklo symbolicky v čase pripomínania si 75. výročia otvorenia letiska. TASR o tom informovala hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
„Chceli sme si pripomenúť osobnosť Milana Rastislava Štefánika, po ktorom je naše letisko pomenované, a jeho výnimočný odkaz priblížiť verejnosti aj netradičným spôsobom. Štefánik bol človekom, ktorý dokázal prekračovať hranice - ako vedec, letec, diplomat aj štátnik. Práve letectvo bolo jednou z dôležitých súčastí jeho života a dodnes spája ľudí, krajiny a kultúry. Som rád, že symbolicky v roku 75. výročia letiska pribudlo na našom termináli umelecké dielo, ktoré bude jeho osobnosť pripomínať cestujúcim aj návštevníkom letiska,“ uviedol generálny riaditeľ letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.
Ústredným motívom muralu je sokol, ktorý symbolizuje slobodu, odvahu a letectvo. Odkazuje aj na vojenské vyznamenanie Rad sokola, ktoré vzniklo zo Štefánikovej iniciatívy v roku 1918.
„Pri tvorbe návrhu sme vyskúšali viacero alternatív vrátane klasického portrétu Milana Rastislava Štefánika, ale podvedome sme cítili, že tento mural si vyžaduje zvlášť citlivý prístup. S Tomášom Lukačkom, riaditeľom Bratislava Street Art Festival, sme hľadali inšpiráciu v histórii a chceli vyrozprávať príbeh prostredníctvom symbolov, ktoré na prvý pohľad zaujmú, ale zároveň majú hlbší význam. Sokol predstavuje slobodu a letectvo, hviezdy Štefánikovo pôsobenie v astronómii a oblaky meteorológiu. Do detailov sme zakomponovali aj ornamenty z jeho vojenskej čiapky a Štefánikovu podobizeň možno nájsť v oku sokola. Chceli sme, aby ľudia pri pohľade na maľbu postupne objavovali jednotlivé odkazy na jeho život,“ priblížil Hirner.
„Chceli sme si pripomenúť osobnosť Milana Rastislava Štefánika, po ktorom je naše letisko pomenované, a jeho výnimočný odkaz priblížiť verejnosti aj netradičným spôsobom. Štefánik bol človekom, ktorý dokázal prekračovať hranice - ako vedec, letec, diplomat aj štátnik. Práve letectvo bolo jednou z dôležitých súčastí jeho života a dodnes spája ľudí, krajiny a kultúry. Som rád, že symbolicky v roku 75. výročia letiska pribudlo na našom termináli umelecké dielo, ktoré bude jeho osobnosť pripomínať cestujúcim aj návštevníkom letiska,“ uviedol generálny riaditeľ letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.
Ústredným motívom muralu je sokol, ktorý symbolizuje slobodu, odvahu a letectvo. Odkazuje aj na vojenské vyznamenanie Rad sokola, ktoré vzniklo zo Štefánikovej iniciatívy v roku 1918.
„Pri tvorbe návrhu sme vyskúšali viacero alternatív vrátane klasického portrétu Milana Rastislava Štefánika, ale podvedome sme cítili, že tento mural si vyžaduje zvlášť citlivý prístup. S Tomášom Lukačkom, riaditeľom Bratislava Street Art Festival, sme hľadali inšpiráciu v histórii a chceli vyrozprávať príbeh prostredníctvom symbolov, ktoré na prvý pohľad zaujmú, ale zároveň majú hlbší význam. Sokol predstavuje slobodu a letectvo, hviezdy Štefánikovo pôsobenie v astronómii a oblaky meteorológiu. Do detailov sme zakomponovali aj ornamenty z jeho vojenskej čiapky a Štefánikovu podobizeň možno nájsť v oku sokola. Chceli sme, aby ľudia pri pohľade na maľbu postupne objavovali jednotlivé odkazy na jeho život,“ priblížil Hirner.