Na budove hasičskej zbrojnice v Detve pribudol nový defibrilátor
Autor TASR
Detva 18. novembra (TASR) - Mesto Detva získalo nový defibrilátor (AED), ktorý môže zachrániť život v prípade náhlej zástavy srdca. Prístroj je v starej časti mesta, na budove hasičskej zbrojnice za Kostolom svätého Františka z Assisi. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Dodal, že zariadenie je pripravené pomôcť v núdzových situáciách počas dňa i noci a aj cez víkend. Okrem nového AED na zbrojnici má samospráva ešte dva ďalšie defibrilátory, z toho jeden na poliklinike. Tie sú síce rovnako verejne prístupné, je to však len počas otváracích hodín budov, v ktorých sa nachádzajú. „Výhodou nového prístroja je, že je dostupný nepretržite,“ objasnil hovorca.
Ako ďalej uviedol, získali ho vďaka dotácii, ktorú poskytla Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky. Zariadenie je podľa samosprávy navrhnuté tak, aby ho v prípade potreby dokázal použiť aj laik. Po otvorení skrinky a spustení prístroja sa užívateľ riadi jednoduchými hlasovými pokynmi, ktoré vedú krok za krokom k správnemu použitiu. „Prístroj je v blízkosti kostola, kde sa stretáva veľké množstvo ľudí, a kde je jeho využitie pravdepodobné. V kritických chvíľach môže rozhodnúť každá sekunda,“ povedal primátor Detvy Branislav Baran.
Mesto pripomína, že použitie AED je jednoduché. „Stačí ho zapnúť, priložiť elektródy na odhalený hrudník postihnutého človeka a riadiť sa hlasovými pokynmi prístroja,“ podotýka. Defibrilátor automaticky vyhodnotí srdcovú činnosť a v prípade potreby odporučí podanie výboja. Pred samotným výbojom je dôležité skontrolovať, aby sa nikto nedotýkal pacienta.
