V Banskej Bystrici odhalili pamätnú tabuľu novinárke O. Plávkovej

Banská Bystrica 21. augusta (TASR) - Pri príležitosti 55. výročia okupácie bývalého Československa vojskami Varšavskej zmluvy odhalili v pondelok na budove banskobystrického štúdia RTVS pamätnú tabuľu novinárke Ote Plávkovej.



"Poslucháči Československého rozhlasu, ktorí v aktívnom veku zažili august 1968, si jej meno určite stále pamätajú. Ota Plávková pracovala v tom čase v banskobystrickom štúdiu, odkiaľ riadila v pohnutých augustových dňoch vysielanie. Vo svojich komentároch pranierovala nedostatky vtedajšej spoločnosti a kritizovala vysokých predstaviteľov komunistickej strany a štátu. Otvorene kritizovala zlyhávanie socialistickej ekonomiky, vykonštruované politické procesy 50. rokov a obhajovala práva bežných ľudí. Bola zástankyňou Pražskej jari na čele s Alexandrom Dubčekom," odznelo na podujatí, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia RTVS i samosprávy.



"Po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do Československa 21. augusta 1968 za svoje názory a presvedčenie už nikdy nemohla vstúpiť do rozhlasového štúdia. Opustiť musela dokonca aj svoju rodnú Banskú Bystricu. Prenasledovala ju Štátna bezpečnosť. V kľúčových momentoch prejavila odvahu a nezlomnosť," pripomenul primátor Ján Nosko.



Podľa primátora je v súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým dôležité pripomínať si spomienkovými podujatiami udalosti augusta '68. "Musíme sa z nich poučiť a urobiť všetko pre to, aby sa táto historická etapa v našich dejinách už nikdy viac neopakovala," zdôraznil.



Po roku 1989 Plávkovú rehabilitovali. Zomrela 1. novembra 2002 v Bratislave. Je pochovaná na evanjelickom cintoríne v meste pod Urpínom.