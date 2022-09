Na budove úradu v Poprade pribudlo 80 fotovoltaických panelov

Poprad 21. septembra (TASR) - Na streche Mestského úradu v Poprade pribudlo v týchto dňoch fotovoltaické zariadenie na čiastočné pokrytie vlastnej spotreby a zníženie nákladov za elektrickú energiu. Dohromady tam pribudlo 80 panelov rozdelených po 20 do podsystémov, ktoré sú prepojené do tzv. "stringov", teda ochranných boxov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jarka Hlaváčová.



"Panely sú pripojené do 'striedača', ktorý z jednosmerného (DC) napätia generuje striedavé (AC) napätie príslušnej kvality. Systém zároveň reguluje výkon dodávaný 'striedačom' do siete, na základe merania toku energie na vstupnom prípojnom bode VSD (Východoslovenská distribučná). Striedač cez svoj webový server poskytuje údaje pre vizualizáciu a zabezpečuje celkovú korektnú a bezpečnú prevádzku zariadenia," objasnila Hlaváčová. Náklady na inštaláciu a zakúpenie fotovoltaických panelov sú podľa zverejnenej zmluvy na úrovni viac ako 34.000 eur.



Samospráva týmto krokom reaguje na neúmerne rastúce ceny energií. "Toto je jeden z alternatívnych a úsporných spôsobov riešenia aktuálnej situácie. Na najbližšie obdobie mám rozpracovanú koncepciu Poprad = zelené mesto a táto zelená technológia je jej súčasťou. Prináša totiž úsporu elektrickej energie v súvislosti so šetrením životného prostredia. V tomto smere budeme pokračovať na ďalších verejných budovách a objektoch vo vlastníctve mesta. Ide o pilotný projekt," uviedol primátor Popradu Anton Danko.