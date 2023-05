Na budúcej autobusovej stanici v Šali pribudli konštrukcie nástupišťa

Šaľa 23. mája (TASR) - Na budúcej autobusovej stanici v Šali vyrástli prvé konštrukcie nových autobusových zastávok. Rozsiahly projekt revitalizácie celého predstaničného priestoru sa tak posunul do ďalšej fázy.



Mesto naň získalo nenávratný finančný príspevok v hodnote takmer 5,5 milióna eur. Prvé stavebné práce sa začali ešte v zime. "Doteraz prebiehali najmä pod zemou. Budovala sa kanalizácia, vpuste a ďalšie nevyhnutné veci. V týchto dňoch osadili prvú oceľovú konštrukciu na budúcej novej autobusovej stanici. Vďaka tomu si verejnosť bude vedieť lepšie predstaviť, ako bude predstaničný priestor vyzerať a kde budú nástupištia," uviedla Erika Kollerová z mestského úradu.



Súčasťou zámeru je celkové riešenie predstaničného priestoru, do ktorého sa má premiestniť autobusová stanica, vybuduje sa tu 256 nových parkovacích miest a ďalšia infraštruktúra. Projekt počíta aj s vybudovaním boxov a stojísk na bicykle, s výstavbou malého parku, nových toaliet a ďalšieho príslušenstva. "Práce pokračujú a približne o sedem mesiacov budeme môcť cestovať v dôstojnejších podmienkach. Toto je jednou z kľúčových investícií do rozvoja nášho mesta," skonštatoval primátor Jozef Belický.