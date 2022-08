Na búranie čiernych objektov pri Oravskej priehrade nasadili techniku

Námestovo 22. augusta (TASR) – Na búranie nelegálnych objektov pri Oravskej priehrade od pondelka nasadili ťažkú techniku. Potvrdil to riaditeľ Správy povodia horného Váhu Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Štefan Repa.



Na pobrežných pozemkoch pri Oravskej priehrade sa nachádza približne 115 nelegálnych objektov. Ide najmä o maringotky, karavany, ale tiež jednoduchšie prístrešky z fólií, plechu alebo dreva. Počas odstraňovania objektov zabezpečia vodohospodári dočasné skládky, kde budú sústreďovať väčšie kusy. Tie budú následne presúvať na pozemky v správe SVP pod múrom Oravskej priehrady. Tam ich budú rozoberať a triediť podľa druhu. Vyseparované materiály budú odvážať na skládky odpadu. "Predpokladáme, že práce by mohli byť ukončené do konca septembra," priblížil hovorca SVP Marián Bocák.



Pri odstraňovaní tzv. "čiernych" objektov vznikajú vodohospodárom zvýšené výdavky, no podľa Bocáka je ťažké si ich žiadať, a preto to napokon zaplatia daňoví poplatníci. "SVP si v tomto prípade zriadil osobitne vedenie účtovníctva, kde si náklady spojené s odstraňovaním budeme evidovať," poznamenal.



Podľa Jaroslava Hucíka zo stráže prírody Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Horná Orava majú nelegálne objekty na brehu priehrady nielen negatívny vplyv na životné prostredie, ale vytvárajú aj zlý estetický dojem. Zdôraznil, že CHKO poukázalo na nelegálnu výstavbu v okolí priehrady už v roku 2003, vtedy ich bolo 22. "Dnes ich je násobne viac," podotkol.