Na Cassovia Skate Cupe zvíťazil Argentínčan Dell Olio, Tury tretí

Košice 21. júna (TASR) - V košickej mestskej časti Sídlisko KVP v sobotu slávnostne otvorili moderný a inovatívny Skatepark KVP, ktorý premenil doteraz nevyužitý priestor pod mostom na jedinečnú športovo-komunitnú zónu. Krstným otcom novej športovo-adrenalínovej atrakcie sa stal slovenský reprezentant v skejtbordingu a olympionik z Paríža Richard Tury. Slávnostné otvorenie nového Skateparku bolo súčasťou podujatia Cassovia Skate Cup 2025, na ktorom zvíťazil Matias Del Ollio z Argentíny, Tury obsadil tretie miesto.



Projekt skateparku je výsledkom odvážnej vízie, ktorá sa spojila s praktickými riešeniami v oblasti športu, ekológie a mestskej kultúry. Súčasťou areálu je aj plocha pre parkúr, moderný workout a najmä priestor, kde mladí ľudia môžu aktívne tráviť čas. „Podpora športu je jednou z priorít Košického samosprávneho kraja, preto sme projekt Skatepark KVP podporili sumou 190.000 eur z programu Terra Incognita. Vznikol tak výnimočný športový areál, ktorý rozvíja komunitný život a vytvára nové možnosti pohybu pre deti a mladých ľudí priamo v srdci kraja. Verím, že tento priestor bude miestom nielen pre profesionálov, ale aj pre začiatočníkov, ktorí tu nájdu inšpiráciu a motiváciu k zdravému životnému štýlu,“ uviedol v tlačovej správe predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.



Skatepark je navrhnutý tak, aby spĺňal aktuálne štandardy pre street športy. Betónové prekážky napodobňujú mestské prostredie – schody, šikminy, zábradlia – a vytvárajú autentické podmienky pre skejtbordistov, jazdcov na kolobežkách, BMX bicykloch či inline korčuliach. Unikátnym prvkom je tzv. krytý bowl, ktorý vďaka umiestneniu pod mostom umožní jazdu aj počas nepriaznivého počasia. Na návrhu skateparku sa podieľal aj Tury, ktorý sa zároveň stal krstným otcom skateparku. Projekt podporil aj Fond na podporu športu, ktorý na jeho realizáciu prispel sumou viac ako 300.000 eur. „Toto nie je len betón a oceľ – je to priestor, kde budú rásť nové talenty, tvoriť sa priateľstvá a rodiť športové príbehy. Verím, že tento Skatepark sa stane živým centrom mladých ľudí, kde to bude každý deň žiť pohybom, hudbou a radosťou. Nech to tu lieta, nech sa darí – a hlavne, nech je to bezpečné, zábavné a inšpiratívne miesto pre všetkých,“ povedal Peter Drenčák, riaditeľ sekcie riadenia projektov kancelárie Fondu na podporu športu.



Areál bude slúžiť nielen Košičanom, ale aj návštevníkom z celého Slovenska a zahraničia, keďže sa tu plánuje nadviazať na tradíciu medzinárodnej súťaže Cassovia Skate Cup – najväčšej skateboardovej súťaže v histórii Slovenska. V sobotu sa na podujatí najviac darilo Argentínčanovi Matiasovi Dell Oliovi, ktorý zvíťazil pred Brazílčanom Ivanom Monteirom a Richardom Turym. Dell Olio predviedol aj najlepšie triky.