Na časti D2 za Kútmi smerom do Bratislavy bude prejazdný jeden pruh

Bratislava/Kúty 5. mája (TASR) - Na diaľnici D2 za Kútmi v smere do Bratislavy bude počas budúceho týždňa na približne dvojkilometrovom úseku realizovaná oprava pravého jazdného pruhu a krajnice. Prejazdný bude len jeden pruh. Bratislavská krajská polícia na to upozorňuje na sociálnej sieti.



Obmedzenie by malo začať platiť od pondelka (6. 5.) od 10.00 h do piatka (10. 5.) do 20.00 h na úseku medzi približne siedmym až deviatym kilometrom diaľnice. "Žiadame vodičov, aby zvýšili svoju opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a riadili sa pokynmi polície," priblížili policajti.