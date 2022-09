Na čele košickej MČ Nad jazerom chcú byť tri ženy a dvaja muži

Košice 23. septembra (TASR) - Na post starostu košickej mestskej časti (MČ) Nad Jazerom kandidujú v jesenných komunálnych voľbách tri ženy a dvaja muži. Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov, ktorý MČ zverejnila na svojej webovej stránke.



Kandidujú stavbyvedúci Peter Buchlák (SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska), právnička Martina Edery Lysina (Slovenský Patriot), právnička Anna Jenčová (nezávislá), súčasná starostka Lenka Kovačevičová (Starostovia a nezávislí kandidáti) a prednosta okresného úradu Martin Seman (nezávislý).



V rámci volieb do miestneho zastupiteľstva zaregistrovali 37 kandidátov, zvolených bude 13. MČ Nad jazerom patrí s počtom obyvateľov necelých 23.000 k najväčším košickým MČ.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra.