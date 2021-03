Na čele bratislavského múzea končí jeho dlhoročný riaditeľ P. Hyross

Bratislava 25. marca (TASR) – Na čele Múzea mesta Bratislava (MMB) končí koncom marca jeho dlhoročný riaditeľ Peter Hyross. Odchádza na vlastnú žiadosť, a najmä zo zdravotných dôvodov. Od apríla do vymenovania nového riaditeľa bude múzeum viesť Zuzana Palicová. Na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve sa Hyrossovi za jeho prácu poďakovali primátor i mestskí poslanci.



"V máji uplynie 24 rokov, odkedy som nastúpil do tejto funkcie. Myslím si, že sa za ten čas podarilo spolu s mestom urobiť množstvo vecí a posunúť MMB na inú úroveň. Som rád, že sa mi podarilo byť na čele tejto inštitúcie taký dlhý čas. Šesť bratislavských primátorov a šesť mestských zastupiteľstiev bolo spokojných s prácou múzea. Je to pre mňa česť," uviedol Hyross s tým, že táto 150-ročná inštitúcia si naďalej zaslúži podporu svojho zriaďovateľa.



Hyross vidí množstvo výziev, ktoré stoja pred múzeom a treba ich riešiť. Napríklad depozitár. "Je to však na dobrej ceste," skonštatoval Hyross s tým, že už na budúci rok by sa mohli zbierky sťahovať do nových priestorov. Pripomenul tiež blížiacu sa rekonštrukciu Michalskej veže či očakávaný zápis rímskych pamiatok v bratislavských Rusovciach do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pripravuje sa podľa neho aj rekonštrukcia Domu U dobrého pastiera na Židovskej ulici, kde sídli Múzeum hodín.



Vedenie mesta Bratislava potvrdilo, že MMB sa nachádza v období, ktoré je plné náročných projektov, manažérskych a odborných výziev a rozbehnutých aktivít. "Vzhľadom na to, že súčasný riaditeľ Hyross končí vo funkcii k 31. marcu, považujeme za najlepší postup poverenie tak, aby bolo zabezpečené kontinuálne pokračovanie v rozbehnutých aktivitách a projektoch a napĺňanie požiadaviek zriaďovateľa smerom k organizácii," skonštatoval magistrát. Zároveň avizuje, že bude vyhlásené výberové konanie na riaditeľa MMB.



Palicová, ktorá bude múzeum dočasne viesť, pôsobila od júla 2019 na magistráte ako gestorka MMB. Zodpovedala za metodické nastavenie činnosti, participovala na spoločných projektoch hlavného mesta a MMB. "Stála pri všetkých zmenách a nastavení spolupráce organizácie so zriaďovateľom. Aktuálne zastáva pozíciu vedúcej marketingu a PR múzea. Pozná organizáciu a všetky v nej aktuálne rozbehnuté a realizované procesy a projekty," spresnila bratislavská samospráva. Hyross taktiež deklaruje, že Palicová dokáže prevziať agendu na odbornej úrovni, zachová kontinuitu a aktivity múzea nebudú ohrozené.