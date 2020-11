Na čele UNLP ostáva V. Grešš, chce pokračovanie ozdravného procesu

Košice 19. novembra (TASR) – Na poste generálneho riaditeľa Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice bude pokračovať Vladimír Grešš. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vo štvrtok informovalo, že uspel vo výberovom konaní, ktoré sa uskutočnilo 10. novembra.



Nemocnica následne oznámila, že generálny riaditeľ bude pokračovať v napĺňaní stratégie rozvoja UNLP spolu s výkonnými riaditeľmi Martinom Paulom a Petrom Kizekom. Po rokoch produkovania miliónových dlhov má nové vedenie druhej najväčšej nemocnice na Slovensku podľa Grešša ambíciu vrátiť UNLP meno excelentného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. "Budeme pokračovať v ozdravnom procese, ktorý sme začali pred pár mesiacmi. Finančné zdroje, ktoré nemocnica má, budeme využívať efektívne," deklaroval.



V pláne je dobudovanie jednotlivých pracovísk nemocnice. "Sústredíme sa na všetky oblasti, okrem liečebno-preventívnej starostlivosti aj na ekonomiku, facility manažment, modernizáciu IT, personálnu politiku a celkovú stratégiu rozvoja nemocnice," priblížil Grešš. Nové vedenie chce optimalizovať vnútorné a vonkajšie procesy, aby sa skvalitnili hospodárske výsledky, a to s dôrazom na poskytovanie bezpečnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov a kvalitné pracovné podmienky pre zamestnancov.



Cieľom je znížiť dlh a naštartovať modernizačné procesy a obnovu nemocnice. Krátkodobý plán rozvoja počíta so zriadením druhej nemocničnej lekárne, takisto s otvorením výdajne zdravotníckych pomôcok či finalizáciou digitalizácie RTG pracovísk. "V areáli na Triede SNP by mal pribudnúť moderný urgentný príjem, ktorý zabezpečí centralizáciu zdravotnej starostlivosti o akútneho pacienta, keďže v blízkosti sa nachádza aj detská fakultná nemocnica či Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH). Celkové náklady na rekonštrukciu a obnovu by mali byť takmer osem miliónov eur, počítame pritom s ekonomickým efektom 1,5 milióna eur ročne," uviedol výkonný riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť Martin Paulo.



UNLP chce v priebehu dvoch rokov dobudovať oddelenie laboratórnej medicíny a vybudovať jednotku dlhodobej intenzívnej starostlivosti. V pláne je aj vybudovanie oddelenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti, čo má do rozpočtu nemocnice priniesť viac ako 200.000 eur ročne. Transformáciou a rekonštrukciou Pavilónu II na Rastislavovej ulici by mal vzniknúť medicínsko-výskumný komplex starostlivosti o pacientov s psychiatrickým ochorením. Išlo by o centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti na úrovni ústavnej, ambulantnej a stacionárnej spolu so službami komunitného centra. Predpokladaný náklad na obnovu objektu a medicínske vybavenie je 12,7 milióna eur. Počítaný výnos by mal byť 1,174 milióna eur ročne, ekonomická návratnosť investície by tak bola necelých 11 rokov. Projekt čaká na posúdenie a schválenie MZ SR.



V krátkom čase sa má zaviesť aj elektronická evidencia liekov a zdravotníckeho materiálu, aby sa zlepšila kontrola samotnej spotreby, ako aj výpočet nákladov na liečbu pacienta.



"V personálnej oblasti chceme dosiahnuť, aby sa nemocnica stala dobrým a atraktívnym zamestnávateľom," uviedol generálny riaditeľ. V krátkom čase by sa mal zaviesť objektívnejší systém hodnotenia práce. Vzhľadom na nedostatok zdravotníckych pracovníkov vidí výkonný riaditeľ pre vedu, výskum a vzdelávanie Peter Kizek okrem platu, benefitov či možnosti ubytovania východisko aj v zlepšení spolupráce s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.