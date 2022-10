Na čele Žilinského kraja by mala zostať E. Jurinová

Na čele Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) by mala zostať Erika Jurinová. Po sčítaní 94,27 % okrskov získala 32,65 % hlasov. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR.



Nasleduje za ňou Igor Choma so ziskom 22,35 %. Volebná účasť v kraji sa zatiaľ pohybuje na úrovni 48,18 %.