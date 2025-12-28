Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. december 2025
Na Čertovici i v Liptovskom Hrádku komplikuje dopravu nárazový vietor

Autor TASR
Bratislava 28. decembra (TASR) - Na nárazový vietor musia byť pripravení šoféri, ktorí prechádzajú cez Čertovicu, rovnako môže silný vietor spôsobiť komplikácie aj v okolí Liptovského Hrádku, kde je navyše spojený so snehovými prehánkami. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC).

Na webe zjazdnost.sk varuje tiež pred poľadovicou, ktorá je na ceste II/589 medzi Chotínom a Pribetou v okrese Komárno. „Zľadovatený sneh je na ceste II/578 v úseku Kremnica - Skalka,“ doplnili cestári.
