< sekcia Regióny
Na Červenej Skale vzniklo nové zariadenie podporovaného bývania
Novostavbu na Červenej Skale BBSK vybudoval za vyše 880.000 eur vďaka financiám z plánu obnovy.
Autor TASR
Šumiac 29. januára (TASR) - Na Červenej Skale, miestnej časti obce Šumiac na Horehroní, vzniklo nové zariadenie podporovaného bývania. V novostavbe vybudovanej vďaka zdrojom z plánu obnovy nájde nový domov 12 klientok Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Čemerica. V objekte budú mať viac súkromia, samostatnosti i podnetnejšie prostredie ako doposiaľ. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z oddelenia komunikácie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).
Nové zariadenie podporovaného bývania na Červenej Skale kraj oficiálne predstavil vo štvrtok. V najbližších týždňoch sa sem presťahuje 12 žien s mentálnym znevýhodnením zo ZSS Čemerica. Pôjde o ženy s vyššou mierou samostatnosti vo veku od 25 do 58 rokov, ktoré tu budú žiť v menšom a prirodzenejšom prostredí, ako ponúkajú bežné inštitúcie poskytujúce sociálne služby.
Novostavbu na Červenej Skale BBSK vybudoval za vyše 880.000 eur vďaka financiám z plánu obnovy. Objekt má charakter zariadenia rodinného typu, čo klientkam umožní žiť samostatnejší a kvalitnejší život v podnetnom prostredí. Budova je moderne vybavená a bezbariérová, okrem izieb sa tu nachádzajú aj dve kuchyne a priestory na terapeutické a spoločenské aktivity.
„Nejde len o otvorenie novej budovy či rozšírenie kapacít sociálnych služieb, ale predovšetkým o konkrétny krok k zlepšeniu kvality života ľudí, ktorí potrebujú pomoc, podporu, bezpečné prostredie a ľudský prístup. Práve títo ľudia sú v centre nášho úsilia. Verím, že naše zariadenie je dôkazom toho, že verejné zdroje, či už z európskych mechanizmov, alebo z rozpočtu samosprávneho kraja, môžu byť využité zmysluplne, v prospech ľudí,“ uviedla riaditeľka ZSS Čemerica Andrea Ďurčová.
Výstavba nového objektu na Červenej Skale nie je prvým projektom deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Banskobystrickom kraji. Už v roku 2022 sa desiatky klientov ZSS Slatinka sťahovali z kaštieľa na okraji mesta do štyroch domov v Lučenci a vo Vidinej. V roku 2024 našlo takmer 40 klientov ZSS Radmera v Ladomerskej Vieske nový domov v troch malokapacitných objektoch.
„V tejto chvíli je v príprave aj projekt v Jesenskom a v Detve. Máme v pláne aj nové celodenné zariadenia, v realizácii je zariadenie v Žiari nad Hronom a pripravujeme zariadenia v Krupine a vo Svätom Antone,“ prezradil predseda BBSK Ondrej Lunter.
Nové zariadenie podporovaného bývania na Červenej Skale kraj oficiálne predstavil vo štvrtok. V najbližších týždňoch sa sem presťahuje 12 žien s mentálnym znevýhodnením zo ZSS Čemerica. Pôjde o ženy s vyššou mierou samostatnosti vo veku od 25 do 58 rokov, ktoré tu budú žiť v menšom a prirodzenejšom prostredí, ako ponúkajú bežné inštitúcie poskytujúce sociálne služby.
Novostavbu na Červenej Skale BBSK vybudoval za vyše 880.000 eur vďaka financiám z plánu obnovy. Objekt má charakter zariadenia rodinného typu, čo klientkam umožní žiť samostatnejší a kvalitnejší život v podnetnom prostredí. Budova je moderne vybavená a bezbariérová, okrem izieb sa tu nachádzajú aj dve kuchyne a priestory na terapeutické a spoločenské aktivity.
„Nejde len o otvorenie novej budovy či rozšírenie kapacít sociálnych služieb, ale predovšetkým o konkrétny krok k zlepšeniu kvality života ľudí, ktorí potrebujú pomoc, podporu, bezpečné prostredie a ľudský prístup. Práve títo ľudia sú v centre nášho úsilia. Verím, že naše zariadenie je dôkazom toho, že verejné zdroje, či už z európskych mechanizmov, alebo z rozpočtu samosprávneho kraja, môžu byť využité zmysluplne, v prospech ľudí,“ uviedla riaditeľka ZSS Čemerica Andrea Ďurčová.
Výstavba nového objektu na Červenej Skale nie je prvým projektom deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Banskobystrickom kraji. Už v roku 2022 sa desiatky klientov ZSS Slatinka sťahovali z kaštieľa na okraji mesta do štyroch domov v Lučenci a vo Vidinej. V roku 2024 našlo takmer 40 klientov ZSS Radmera v Ladomerskej Vieske nový domov v troch malokapacitných objektoch.
„V tejto chvíli je v príprave aj projekt v Jesenskom a v Detve. Máme v pláne aj nové celodenné zariadenia, v realizácii je zariadenie v Žiari nad Hronom a pripravujeme zariadenia v Krupine a vo Svätom Antone,“ prezradil predseda BBSK Ondrej Lunter.