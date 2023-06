Na českom pohraničí napreduje modernizácia elektrickej sústavy

Borský Svätý Jur 21. júna (OTS) - Jeden z jej nosných projektov, výstavba elektrickej stanice Borský Svätý Jur, je uvedená do prevádzky. Región Záhoria má najmodernejšiu elektrickú stanicu, ktorá zvýši energetickú bezpečnosť na západnom Slovensku. ACON Smart Grids sa v roku 2018 stal prvým projektom distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi projektami spoločného záujmu a získal od Európskej komisie kofinancovanie vo výške 91,2 milióna €. Partnerom Západoslovenskej distribučnej pri realizácii projektu je český prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosťCieľom projektu ACON je modernizácia a zvýšenie efektívnosti distribučnej sústavy, ako aj prehlbovanie cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Českou republikou.priblížilNová elektrická stanica 110/22 kV Borský Svätý Jur postavená „na zelenej lúke“ je jednou z kľúčových investícií spoločnosti Západoslovenská distribučná za posledné roky a do regiónu Záhoria prináša najmodernejšie dostupné technológie a smart riešenia. Strategická stavba je navrhnutá ako zdroj s dostatočnou rezervou, čo umožní v prípade potreby jej ďalšie rozšírenie. Elektrická stanica zvýši spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou nielen existujúcich, ale aj potenciálnych zákazníkov v tejto oblasti a výrazne prispeje k prepojeniu slovenskej a českej elektrizačnej sústavy.Okrem obyvateľov Záhoria pocítia výhody bezpečného a spoľahlivého zásobovania elektrickou energiou rovnako obyvatelia v. Zároveň bude elektrická stanica slúžiť ako záloha v prípade neštandardných a havarijných stavov distribučných sústav v prihraničnej oblasti.uviedolMedzi prvými aktivitami projektu ACON bola investícia do modernizácie a digitalizácie jednéhoz najporuchovejších vedení, ktoré zabezpečuje distribúciu elektrickej energie do Trenčína a priľahlých obcí. Kabelizáciou takmer 8 km úseku VN vedenia v oblasti Drietoma - Kykula a jeho umiestnením do zeme, sa znížila jeho poruchovosť, najmä v zimných mesiacoch, kedy dochádzalo k častým výpadkom. V tomto úseku od realizácie projektu neboli zaznamenané žiadne poruchy. Súčasťou rozsiahlej investície bola aj výstavba optickej trasy a troch nových trafostaníc.V rámci digitalizácie sústavy máme optické trasy na celkom 248 km VN vedeniach, z toho takmer 104 km bolo umiestnených do zeme, čím sme zabezpečili bezporuchovú a moderne riadenú časť distribučnej sústavy.Významne sa posunula, keď počas roka 2022 sa podarilo zmodernizovať 4 km cezhraničných a prihraničných VN liniek. Zároveň bolo zrekonštruovaných 19 murovaných trafostaníc, ktoré boli doplnené inštaláciou smart prvkov pre lepšie riadenie a informovanie o parametroch siete.Bližšie informácie o projekte ACON, jeho prínosoch a význame, sa môžete dozvedieť počas, ktorá sa uskutoční. naživo, na webe projektu www.acon-smartgrids.sk