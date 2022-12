Na cestách 3. triedy v obvode Záborské sa nachádza zľadovatený sneh

Bratislava 28. decembra (TASR) - Na cestách tretej triedy v obvode Záborské sa nachádza zľadovatený sneh do štyroch až piatich centimetrov. Informuje o tom v stredu večer Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach môže byť miestami aj pokrytý vrstvou utlačeného alebo zľadovateného snehu do jedného až dvoch centimetrov.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký. Na horskom priechode Podspády je miestami utlačený sneh do jedného centimetra.