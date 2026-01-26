Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na cestách Bratislavského kraja zomreli v roku 2025 traja cyklisti

Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Celkovo boli účastníkmi 92 nehôd, zavinili 54 z nich.

Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Na cestách Bratislavského kraja zomreli v priebehu roka 2025 pri dopravných nehodách traja cyklisti. Celkovo boli účastníkmi 92 nehôd, zavinili 54 z nich. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.

Šiesti cyklisti utrpeli pri nehodách ťažké zranenia. Šesťdesiattri sa ich zranilo ľahko. Polícia eviduje aj dopravné nehody s účasťou kolobežky s pomocným motorčekom. Takýchto dopravných nehôd bolo 25, 18 z nich zavinili kolobežkári.


