< sekcia Regióny
Na cestách Bratislavského kraja zomreli v roku 2025 traja cyklisti
Celkovo boli účastníkmi 92 nehôd, zavinili 54 z nich.
Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Na cestách Bratislavského kraja zomreli v priebehu roka 2025 pri dopravných nehodách traja cyklisti. Celkovo boli účastníkmi 92 nehôd, zavinili 54 z nich. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.
Šiesti cyklisti utrpeli pri nehodách ťažké zranenia. Šesťdesiattri sa ich zranilo ľahko. Polícia eviduje aj dopravné nehody s účasťou kolobežky s pomocným motorčekom. Takýchto dopravných nehôd bolo 25, 18 z nich zavinili kolobežkári.
Šiesti cyklisti utrpeli pri nehodách ťažké zranenia. Šesťdesiattri sa ich zranilo ľahko. Polícia eviduje aj dopravné nehody s účasťou kolobežky s pomocným motorčekom. Takýchto dopravných nehôd bolo 25, 18 z nich zavinili kolobežkári.