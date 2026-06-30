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Ranná kontrola v Košickom kraji: Deväť vodičov nafúkalo
O treste pre nezodpovedných vodičov rozhodne správny orgán.
Autor TASR
Košice 30. júna (TASR) - Deviatich vodičov, ktorí si sadli za volant po požití alkoholu, odhalila utorková policajná kontrola na cestách Košického kraja. „Vo všetkých prípadoch išlo o priestupok, no aj ten znamenal okamžité zadržanie vodičského preukazu,“ uviedla košická krajská polícia na sociálnej sieti.
O treste pre nezodpovedných vodičov rozhodne správny orgán. Počas rannej kontroly, ktorá prebiehala na celom Slovensku, policajti v Košickom kraji odhalili 64 priestupkov, z ktorých 55 riešili v blokovom konaní.
Najčastejšie išlo o ostatné porušenia pravidiel cestnej premávky (18), nepoužitie bezpečnostného pásu (17), nevyhovujúci technický stav vozidiel (9) či prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti (6).
„Pozitívnou správou je, že policajti nezistili ani jedného vodiča pod vplyvom iných návykových látok. Nikto neodmietol dychovú skúšku ani vyšetrenie na prítomnosť drog,“ skonštatovala polícia.
O treste pre nezodpovedných vodičov rozhodne správny orgán. Počas rannej kontroly, ktorá prebiehala na celom Slovensku, policajti v Košickom kraji odhalili 64 priestupkov, z ktorých 55 riešili v blokovom konaní.
Najčastejšie išlo o ostatné porušenia pravidiel cestnej premávky (18), nepoužitie bezpečnostného pásu (17), nevyhovujúci technický stav vozidiel (9) či prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti (6).
„Pozitívnou správou je, že policajti nezistili ani jedného vodiča pod vplyvom iných návykových látok. Nikto neodmietol dychovú skúšku ani vyšetrenie na prítomnosť drog,“ skonštatovala polícia.