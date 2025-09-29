< sekcia Regióny
Na cestách Košického kraja za týždeň eviduje 39 nehôd, jednu smrteľnú
V rámci bežného výkonu služby policajti odhalili deväť vodičov s alkoholom do jedného promile, päť vodičov s alkoholom nad jedno promile a desať vodičov pod vplyvom omamných látok.
Autor TASR
Košice 29. septembra (TASR) - Policajti v Košickom kraji počas uplynulého týždňa zaevidovali 39 dopravných nehôd, z toho jednu smrteľnú. „Alkohol za volantom bol príčinou štyroch dopravných nehôd, pričom vodiči nafúkali hodnoty nad jedno promile,“ informovala v pondelok krajská polícia na sociálnej sieti.
V rámci bežného výkonu služby policajti odhalili deväť vodičov s alkoholom do jedného promile, päť vodičov s alkoholom nad jedno promile a desať vodičov pod vplyvom omamných látok. „Okrem vodičov bolo prichytených aj 14 nemotorových účastníkov pod vplyvom alkoholu,“ uviedla polícia.
V rámci bežného výkonu služby policajti odhalili deväť vodičov s alkoholom do jedného promile, päť vodičov s alkoholom nad jedno promile a desať vodičov pod vplyvom omamných látok. „Okrem vodičov bolo prichytených aj 14 nemotorových účastníkov pod vplyvom alkoholu,“ uviedla polícia.