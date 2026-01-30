< sekcia Regióny
Na cestách Nitrianskeho kraja pribúdajú strety vozidiel so zverou
Autor TASR
Nitra 30. januára (TASR) - Nitrianska polícia upozorňuje vodičov na zvýšený počet stretov so zverou na cestách. Od začiatku roka eviduje už viac ako 40 škodových udalostí v cestnej premávke, v ktorých prišlo k zrážke so zverou, potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
K stretom najčastejšie dochádza v čase najhustejšej premávky a počas zníženej viditeľnosti ráno medzi 4.00 a 8.00 h a popoludní medzi 16.00 a 20.00 h. „Viacero nehôd bolo zaznamenaných na ceste I/65 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami,“ upozornila polícia.
Spravidla nedochádza pri stretoch so zverou k ujme na zdraví, výnimočne sa však stane, že zver prerazí čelné sklo a zasiahne posádku vozidla. Polícia preto vyzýva k zvýšenej opatrnosti počas vedenia motorového vozidla.
