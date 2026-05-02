< sekcia Regióny
Na cestách Prešovského kraja zistila 268 priestupkov
Autor TASR
Prešov 2. mája (TASR) - Policajti v rámci celoslovenskej štvrtkovej (30. 4.) osobitnej kontroly na cestách zistili na území Prešovského kraja dokopy 268 priestupkov. TASR o tom informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.
Prevažne išlo o prekročenie rýchlosti, telefonovanie za volantom, zlý technický stav vozidla, nepoužitie bezpečnostných pásov či nesprávne predchádzanie. „Vykonaných bolo viac ako 1500 dychových skúšok, v šiestich prípadoch bol použitý skríningový test na omamné a psychotropné látky. V piatich prípadoch bol výsledok dychovej skúšky pozitívny,“ spresnila.
Polícia vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky na dodržiavanie pravidiel. Pripomína, že každé nezodpovedné správanie na cestách môže mať vážne následky.
