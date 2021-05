Na cestách smerujúcich do Bratislavy sa vodiči zdržia

Bratislava 7. mája (TASR) - Na príjazdových cestách do hlavného mesta je aj v piatok ráno potrebné rátať so zdržaním. Spomalenie a kolóny z viacerých miest hlásia Zelená vlna RTVS i Stellacentrum.



Dvadsaťminútové zdržanie je hlásené v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Rovnako si vodiči postoja v kolónach aj v smere z Dunajskej Lužnej cez Rovinku až do hlavného mesta.



Stellacentrum informuje o približne desaťminútovom zdržaní v úseku medzi tunelom Sitina a Mlynskou dolinou. "Približne o 15 minút sa predĺži cesta aj v Moste pri Bratislave v smere do hlavného mesta," dodáva zdroj dopravných informácií. Rovnako si 15 minút vodiči postoja v kolónach v smere z Bernolákova a Ivanky pri Dunaji do hlavného mesta.



Zelená vlna informuje aj o dopravnej nehode, ktorá sa stala v Bratislave v Podunajských Biskupiciach v križovatke Odeská a Dvojkrížna. Vodiči sa zdržia v oboch smeroch.