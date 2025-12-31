< sekcia Regióny
Na cestách Trenčianskeho kraja zomrelo tento rok 15 ľudí
Od začiatku roka sa na cestách TSK stalo 636 dopravných nehôd, čo je o 58 menej ako v rovnakom období minulého roka. Zomrelo pri nich 15 ľudí (medziročný pokles o desať).
Autor TASR
Trenčín 31. decembra (TASR) - Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa v minulom týždni stalo 12 dopravných nehôd, vyžiadali si jeden ľudský život. Vyplýva to zo informácií odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.
Od začiatku roka sa na cestách TSK stalo 636 dopravných nehôd, čo je o 58 menej ako v rovnakom období minulého roka. Zomrelo pri nich 15 ľudí (medziročný pokles o desať). Ťažké zranenia utrpelo 45 osôb, čo je o tri menej ako v rovnakom období roka 2024.
Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 11.518 dopravných nehôd, medziročne ich počet stúpol o 42. Vyžiadali si 225 ľudských životov, čo je o 39 menej ako v rovnakom období minulého roka. Ťažko sa zranilo 836 osôb (medziročne o 20 viac).
Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Banskobystrického samosprávneho kraja, kde pri dopravných nehodách zomrelo 37 ľudí. Najmenej obetí (15) si vyžiadali nehody na cestách TSK.
