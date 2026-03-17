Utorok 17. marec 2026
Na cestách Trnavského kraja bolo v uplynulom týždni 21 nehôd

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Polícia vykonala počas 11. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3802 dychových skúšok, z toho 14 bolo s pozitívnym výsledkom - šesť u vodičov a osem u cyklistov.

Autor TASR
Trnava 17. marca (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 84 škodových udalostí a 21 dopravných nehôd. Pri jednej z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Dve osoby sa pri dopravných nehodách zranili ťažko a 13 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia vykonala počas 11. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3802 dychových skúšok, z toho 14 bolo s pozitívnym výsledkom - šesť u vodičov a osem u cyklistov. Dvaja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

.

