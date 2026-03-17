Na cestách Trnavského kraja bolo v uplynulom týždni 21 nehôd
Polícia vykonala počas 11. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3802 dychových skúšok, z toho 14 bolo s pozitívnym výsledkom - šesť u vodičov a osem u cyklistov.
Autor TASR
Trnava 17. marca (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 84 škodových udalostí a 21 dopravných nehôd. Pri jednej z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Dve osoby sa pri dopravných nehodách zranili ťažko a 13 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 11. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3802 dychových skúšok, z toho 14 bolo s pozitívnym výsledkom - šesť u vodičov a osem u cyklistov. Dvaja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Dve osoby sa pri dopravných nehodách zranili ťažko a 13 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 11. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3802 dychových skúšok, z toho 14 bolo s pozitívnym výsledkom - šesť u vodičov a osem u cyklistov. Dvaja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.