Na cestách Trnavského kraja došlo cez víkend k 21 dopravným nehodám

Snímka z miesta nehody v Trnavskom kraji. Foto: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

K deviatim nehodám prišlo v okrese Trnava, v okrese Dunajská Streda sa stali štyri nehody, rovnako aj v okrese Senica. V okresoch Galanta a Skalica sa stali po dve nehody.

Autor TASR
Trnava 3. novembra (TASR) - Polícia zaznamenala počas uplynulého víkendu na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) 21 dopravných nehôd a škodových udalostí. Policajti vykonali v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých (1. 11.) a s Pamiatkou zosnulých (2. 11.) zvýšený výkon služby, počas ktorej dohliadali na bezpečnosť na cestách aj v okolí cintorínov. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, k deviatim nehodám prišlo v okrese Trnava, v okrese Dunajská Streda sa stali štyri nehody, rovnako aj v okrese Senica. V okresoch Galanta a Skalica sa stali po dve nehody. „Zranenia utrpelo sedem ľudí - jeden ťažké a šesť ľahké. K usmrteniu osôb, našťastie, nedošlo,“ priblížila.

Policajti nezaznamenali žiaden trestný čin ani priestupok. „Došlo k dvom udalostiam na úseku požiarnej ochrany. Na mestskom cintoríne v Trnave zhorel pietny pamätník pre nenarodené deti a vo Vrbovom zhoreli vence na čerstvom hrobe,“ ozrejmili s tým, že sedem vodičov nafúkalo nad jedno promile. „Už bolo vznesené obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ doplnili s tým, že alkohol asistoval aj pri troch dopravných nehodách.

Prvá z nich sa stala v okrese Skalica, kde 64-ročný vodič neprispôsobil rýchlosť jazdy a narazil do svahu. Nafúkal 1,75 promile. V Leopoldove v okrese Trnava narazil pri odbočovaní 58-ročný vodič do iného vozidla. Dychová skúška vyšla s hodnotou 3,90 promile. Tretia nehoda sa stala taktiež v Leopoldove, cyklista neprispôsobil jazdu, narazil do vozidla a spadol. Dychová skúška ukázala výsledok 0,63 promile.

