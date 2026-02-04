< sekcia Regióny
Na cestách Trnavského kraja sa v uplynulom týždni stalo 25 nehôd
Polícia vykonala počas piateho kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3682 dychových skúšok, z toho 17 bolo s pozitívnym výsledkom - sedem u vodičov a desať u cyklistov.
Autor TASR
Trnava 4. februára (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 79 škodových udalostí a 25 dopravných nehôd. Pri troch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Tri osoby sa pri dopravných nehodách zranili ťažko a tri osoby utrpeli na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas piateho kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3682 dychových skúšok, z toho 17 bolo s pozitívnym výsledkom - sedem u vodičov a desať u cyklistov. Päť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
