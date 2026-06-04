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V Trnavskom kraji sa v uplynulom týždni stalo 37 dopravných nehôd

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Zuzana Svitanová

Polícia vykonala počas 22. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3404 dychových skúšok, z toho 35 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a 26 u cyklistov.

Autor TASR
Trnava 4. júna (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 76 škodových udalostí a 37 dopravných nehôd. Pri dvoch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Dve osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a 17 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia vykonala počas 22. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3404 dychových skúšok, z toho 35 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a 26 u cyklistov. Traja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
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