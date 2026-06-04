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V Trnavskom kraji sa v uplynulom týždni stalo 37 dopravných nehôd
Polícia vykonala počas 22. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3404 dychových skúšok, z toho 35 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a 26 u cyklistov.
Autor TASR
Trnava 4. júna (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 76 škodových udalostí a 37 dopravných nehôd. Pri dvoch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Dve osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a 17 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 22. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3404 dychových skúšok, z toho 35 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a 26 u cyklistov. Traja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Dve osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a 17 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 22. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3404 dychových skúšok, z toho 35 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a 26 u cyklistov. Traja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.