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Na cestách v okrese Malacky i Bratislavskom kraji nasadí viac hliadok

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Policajné hliadky budú dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Na cestách v okrese Malacky, ale rovnako tak v celom Bratislavskom kraji bude v nasledujúcich dňoch nasadených viac policajných hliadok. Policajný zbor (PZ) takto reaguje na tragické udalosti z posledných dní na Pezinskej Babe a za Malackami smerom na Pernek, kde tragicky zahynuli dvaja motocyklisti. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Policajné hliadky budú dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Pôsobiť budú preventívne i represívne.
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