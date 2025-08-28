Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. august 2025
< sekcia Regióny

V Trnavskom kraji sa v uplynulom týždni stalo 24 dopravných nehôd

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Polícia vykonala počas 34. kalendárneho týždňa v TTSK 4380 dychových skúšok, z toho 24 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a 15 u cyklistov.

Autor TASR
Trnava 28. augusta (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 72 škodových udalostí a 24 dopravných nehôd. Pri štyroch dopravných nehodách asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Nikto sa pri dopravnej nehode ťažko nezranil a deväť osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia vykonala počas 34. kalendárneho týždňa v TTSK 4380 dychových skúšok, z toho 24 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a 15 u cyklistov. Traja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb