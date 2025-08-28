< sekcia Regióny
V Trnavskom kraji sa v uplynulom týždni stalo 24 dopravných nehôd
Trnava 28. augusta (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 72 škodových udalostí a 24 dopravných nehôd. Pri štyroch dopravných nehodách asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Polícia vykonala počas 34. kalendárneho týždňa v TTSK 4380 dychových skúšok, z toho 24 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a 15 u cyklistov. Traja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
