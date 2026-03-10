< sekcia Regióny
Na cestách Žilinského kraja zomreli v tomto roku traja ľudia
Tohtoročná nehodovosť na cestách Žilinského kraja je mierne nižšia ako v porovnateľnom období roku 2025.
Autor TASR
Žilina 10. marca (TASR) - Na cestách Žilinského kraja vyhasli v tomto roku pri dopravných nehodách tri ľudské životy. Je to o päť obetí menej, ako v porovnateľnom období vlaňajška. Vyplýva to z aktuálnych štatistík dopravnej polície k 8. marcu.
Tohtoročná nehodovosť na cestách Žilinského kraja je mierne nižšia ako v porovnateľnom období roku 2025. Vlani polícia evidovala 255 dopravných nehôd, tento rok je ich o desať menej. Medzi tromi tohtoročnými obeťami dopravných nehôd je jeden chodec a jeden cyklista, ťažké zranenia doteraz utrpelo desať ľudí.
Polícia na Slovensku zaznamenala od 1. januára do 8. marca spolu 1869 dopravných nehôd, pri ktorých 37 ľudí zomrelo a ďalších 88 sa ťažko zranilo.
