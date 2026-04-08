Na cestách Žilinského kraja zomreli v tomto roku štyria ľudia
Je to o šesť obetí menej ako v porovnateľnom období vlaňajška.
Autor TASR
Žilina 8. apríla (TASR) - Na cestách Žilinského kraja vyhasli v tomto roku pri dopravných nehodách štyri ľudské životy. Je to o šesť obetí menej ako v porovnateľnom období vlaňajška. Vyplýva to z aktuálnych štatistík dopravnej polície k 5. aprílu.
Tohtoročná nehodovosť na cestách Žilinského kraja je nepatrne nižšia ako v porovnateľnom období roku 2025. Vlani polícia evidovala 365 dopravných nehôd, tento rok je ich o desať menej. Medzi štyrmi tohtoročnými obeťami dopravných nehôd sú dvaja chodci a jeden cyklista, ťažké zranenia doteraz utrpelo 19 ľudí.
Polícia na Slovensku zaznamenala od 1. januára do 5. apríla spolu 2711 dopravných nehôd, pri ktorých 50 ľudí zomrelo a ďalších 139 sa ťažko zranilo.
