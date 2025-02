Na cestách Žilinského kraja zomrelo v januári šesť ľudí

Žilina 5. februára (TASR) - Na cestách Žilinského kraja vyhaslo v januári pri dopravných nehodách šesť ľudských životov. Je to najtragickejšia bilancia zo všetkých ôsmich krajov na Slovensku. Vyplýva to z aktuálnych štatistík dopravnej polície k 2. februáru.



Tohtoročná nehodovosť na cestách Žilinského kraja je takmer rovnaká ako v porovnateľnom období roka 2024. Vlani polícia evidovala 123 dopravných nehôd, tento rok je ich o dve menej. Medzi šiestimi januárovými obeťami dopravných nehôd je jeden chodec, ťažké zranenia doteraz utrpelo 12 ľudí.



Polícia na Slovensku zaznamenala od 1. januára do 2. februára spolu 850 dopravných nehôd, pri ktorých 15 ľudí zomrelo a ďalších 52 sa ťažko zranilo.