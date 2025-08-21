< sekcia Regióny
Na cestách Žilinského kraja zomrelo v tomto roku 16 ľudí
Tohtoročná nehodovosť na cestách Žilinského kraja je približne o sedem percent nižšia ako v roku 2024.
Autor TASR
Žilina 21. augusta (TASR) - Na cestách Žilinského kraja vyhaslo v tomto roku pri dopravných nehodách 16 ľudských životov. Je to rovnaký počet obetí ako v porovnateľnom období vlaňajška. Vyplýva to z aktuálnych štatistík dopravnej polície k 17. augustu.
Tohtoročná nehodovosť na cestách Žilinského kraja je približne o sedem percent nižšia ako v roku 2024. Vlani polícia evidovala 1050 dopravných nehôd, tento rok je ich o 70 menej. Medzi tohtoročnými obeťami dopravných nehôd sú dvaja chodci a dvaja motocyklisti, ťažké zranenia doteraz utrpelo 90 ľudí.
Polícia na Slovensku zaznamenala od 1. januára do 17. augusta spolu 6994 dopravných nehôd, pri ktorých 124 ľudí zomrelo a ďalších 490 sa ťažko zranilo. Medzi obeťami nehôd bolo 27 chodcov, 18 motocyklistov a 11 cyklistov.
Tohtoročná nehodovosť na cestách Žilinského kraja je približne o sedem percent nižšia ako v roku 2024. Vlani polícia evidovala 1050 dopravných nehôd, tento rok je ich o 70 menej. Medzi tohtoročnými obeťami dopravných nehôd sú dvaja chodci a dvaja motocyklisti, ťažké zranenia doteraz utrpelo 90 ľudí.
Polícia na Slovensku zaznamenala od 1. januára do 17. augusta spolu 6994 dopravných nehôd, pri ktorých 124 ľudí zomrelo a ďalších 490 sa ťažko zranilo. Medzi obeťami nehôd bolo 27 chodcov, 18 motocyklistov a 11 cyklistov.