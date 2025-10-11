Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na cestách Žilinského kraja zomrelo v tomto roku 19 ľudí

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Tohtoročná nehodovosť na cestách Žilinského kraja je nepatrne nižšia ako v roku 2024.

Autor TASR
Žilina 11. októbra (TASR) - Na cestách Žilinského kraja vyhaslo v tomto roku pri dopravných nehodách 19 ľudských životov. Je to o jednu obeť menej ako v porovnateľnom období vlaňajška. Vyplýva to z aktuálnych štatistík dopravnej polície k 5. októbru.

Tohtoročná nehodovosť na cestách Žilinského kraja je nepatrne nižšia ako v roku 2024. Vlani polícia evidovala 1272 dopravných nehôd, tento rok je ich o 38 menej. Medzi tohtoročnými obeťami dopravných nehôd sú dvaja chodci a traja motocyklisti, ťažké zranenia doteraz utrpelo 109 ľudí.

Polícia na Slovensku zaznamenala od 1. januára do 5. októbra spolu 8643 dopravných nehôd, pri ktorých 154 ľudí zomrelo a ďalších 627 sa ťažko zranilo. Medzi obeťami nehôd bolo 32 chodcov, 24 motocyklistov a 12 cyklistov.
