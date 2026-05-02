Sobota 2. máj 2026Meniny má Žigmund
Na cestách Žilinského kraja zomrelo v tomto roku sedem ľudí

.
Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Žilinský kraj

Polícia na Slovensku zaznamenala od 1. januára do 26. apríla spolu 3374 dopravných nehôd, pri ktorých 69 ľudí zomrelo a ďalších 182 sa ťažko zranilo.

Autor TASR
Žilina 2. mája (TASR) - Na cestách Žilinského kraja vyhaslo v tomto roku pri dopravných nehodách sedem ľudských životov. Je to o tri obete menej ako v porovnateľnom období vlaňajška. Vyplýva to z aktuálnych štatistík dopravnej polície k 26. aprílu.

Tohtoročná nehodovosť na cestách Žilinského kraja je nepatrne vyššia ako v porovnateľnom období roka 2025. Vlani polícia evidovala 443 dopravných nehôd, tento rok je ich o tri viac. Medzi siedmimi tohtoročnými obeťami dopravných nehôd sú dvaja chodci a jeden cyklista, ťažké zranenia doteraz utrpelo 25 ľudí.

Polícia na Slovensku zaznamenala od 1. januára do 26. apríla spolu 3374 dopravných nehôd, pri ktorých 69 ľudí zomrelo a ďalších 182 sa ťažko zranilo.
.

