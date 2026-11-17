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Na ceste I/11 v Budatínskej Lehote budú dopravné obmedzenia
Vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy na ceste I/11 boli práce naplánované do nočných hodín s cieľom minimalizovať dopravné obmedzenia a tvorbu kolón.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 17. novembra (TASR) - Žilinská krajská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s plánovanými prácami na ceste I/11 v Budatínskej Lehote, mestskej časti Kysuckého Nového Mesta. Naplánovaná je výmena krytu vozovky v celej šírke komunikácie na približne 300 metrov dlhom úseku.
Vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy na ceste I/11 boli práce naplánované do nočných hodín s cieľom minimalizovať dopravné obmedzenia a tvorbu kolón. Práce sa uskutočnia v utorok a následne aj 18. a 19. novembra vždy od 20.00 h s predpokladaným ukončením do 24.00 h, v prípade potreby najneskôr do 5.00 h.
„Počas prác bude premávka vedená striedavo v jednom voľnom jazdnom pruhu a riadená kyvadlovo. Počas realizácie prác bude obmedzený vjazd a výjazd do Budatínskej Lehoty pri autobusovej zastávke. Žiadame preto vodičov, aby na vjazd a výjazd z Budatínskej Lehoty využívali trasu v smere od obce Povina,“ uviedla polícia.
Doplnila, že zároveň bude v nočných hodinách uzavretý prechod pre chodcov cez lávku, ktorá vedie cez pracovisko. „Chodcov preto žiadame, aby využili trasu cez obec Radoľa. Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a pokynov osôb riadiacich premávku,“ dodala polícia.
Vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy na ceste I/11 boli práce naplánované do nočných hodín s cieľom minimalizovať dopravné obmedzenia a tvorbu kolón. Práce sa uskutočnia v utorok a následne aj 18. a 19. novembra vždy od 20.00 h s predpokladaným ukončením do 24.00 h, v prípade potreby najneskôr do 5.00 h.
„Počas prác bude premávka vedená striedavo v jednom voľnom jazdnom pruhu a riadená kyvadlovo. Počas realizácie prác bude obmedzený vjazd a výjazd do Budatínskej Lehoty pri autobusovej zastávke. Žiadame preto vodičov, aby na vjazd a výjazd z Budatínskej Lehoty využívali trasu v smere od obce Povina,“ uviedla polícia.
Doplnila, že zároveň bude v nočných hodinách uzavretý prechod pre chodcov cez lávku, ktorá vedie cez pracovisko. „Chodcov preto žiadame, aby využili trasu cez obec Radoľa. Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a pokynov osôb riadiacich premávku,“ dodala polícia.