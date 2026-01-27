Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na ceste I/16 pri Pincinej sa zrazil kamión s osobným autom

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

K dopravnej nehode došlo za obcou Pinciná v smere na Rimavskú Sobotu.

Autor TASR
,aktualizované 
Pinciná 27. januára (TASR) - Na ceste I/16 v okrese Lučenec došlo v utorok ráno k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazil kamión s osobným autom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

K dopravnej nehode došlo za obcou Pinciná v smere na Rimavskú Sobotu. Zverejnené policajné zábery z miesta činu ukazujú zdemolované auto a kamión prevrátený na ceste.

„Vodič kamióna pri prejazde pravotočivou zákrutou dostal šmyk, prešiel do protismernej časti vozovky, kde sa zrazil s osobným vozidlom, ktoré pred sebou tlačil niekoľko desiatok metrov a následne sa prevrátil na ľavý bok,“ priblížila polícia.

Pri dopravnej nehode sa zranil vodič osobného auta, ktorého záchranári s ťažkými zraneniami transportovali do nemocnice. Dychová skúška u vodiča kamióna bola negatívna.

„Vzhľadom na poveternostné podmienky upozorňujeme vodičov, aby jazdili opatrne a prispôsobili rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, zbytočne neriskovali a boli zodpovední,“ dodala polícia.
