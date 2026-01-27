< sekcia Regióny
Na ceste I/16 pri Pincinej sa zrazil kamión s osobným autom
K dopravnej nehode došlo za obcou Pinciná v smere na Rimavskú Sobotu.
Autor TASR,aktualizované
Pinciná 27. januára (TASR) - Na ceste I/16 v okrese Lučenec došlo v utorok ráno k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazil kamión s osobným autom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K dopravnej nehode došlo za obcou Pinciná v smere na Rimavskú Sobotu. Zverejnené policajné zábery z miesta činu ukazujú zdemolované auto a kamión prevrátený na ceste.
„Vodič kamióna pri prejazde pravotočivou zákrutou dostal šmyk, prešiel do protismernej časti vozovky, kde sa zrazil s osobným vozidlom, ktoré pred sebou tlačil niekoľko desiatok metrov a následne sa prevrátil na ľavý bok,“ priblížila polícia.
Pri dopravnej nehode sa zranil vodič osobného auta, ktorého záchranári s ťažkými zraneniami transportovali do nemocnice. Dychová skúška u vodiča kamióna bola negatívna.
„Vzhľadom na poveternostné podmienky upozorňujeme vodičov, aby jazdili opatrne a prispôsobili rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, zbytočne neriskovali a boli zodpovední,“ dodala polícia.
