VODIČI, POZOR: Na ceste I/18 pod Strečnom otestujú osadené bariéry

Žilina 5. marca (TASR) - Na kritickom úseku cesty I/18 pod Strečnom otestujú počas najbližšieho víkendu pevnosť osadených betónových zábran a ochranných sietí. Po zasadnutí krízového štábu o tom v utorok informovala prednostka Okresného úradu (OÚ) v Žiline Emília Pavlusíková.



Doplnila, že práce sa začnú v piatok (8. 3.) od 20.00 h a potrvajú do 17.00 h v sobotu (9. 3.). V nedeľu (10. 3.) sa začnú od 8.00 h a potrvajú do 14.00 h. "Doprava bude spomalená na rýchlosť 30 kilometrov za hodinu a úplne sa odstaví iba na nevyhnutný čas. Budú tam horolezci, ktorí spustia skalu, a uvidíme, či bude ochrana stačiť, alebo nie," uviedla.



Krízový štáb bude podľa prednostky opäť zasadať v pondelok (11. 3.). "Zosumarizujeme, o aký veľký rozsah prác ide, a rozhodneme o ďalšom postupe. Ten úsek je nebezpečný a dodržiavanie cestnej premávky je veľmi dôležité. Rýchlosť 30 kilometrov za hodinu tam nie je pre nič za nič. Treba ju dodržiavať. Preto buďme ohľaduplní voči všetkým," vyzvala.



Geotechnik Boris Vrábel priblížil, že po príprave svahu urobia inžiniersko-geologický prieskum. "Po jeho ukončení vyprojektujeme stavbu, ktorá sa tam musí uskutočniť. To znamená, dynamické siete, dynamické bariéry a siete, ktoré budú stabilizovať svah," vysvetlil.



Na ceste I/18 pod Strečnom vyhlásili 9. februára mimoriadnu situáciu pre riziko pádu skál. V úseku medzi skalami Margita a Besná došlo 7. februára k zosuvu svahu. Bol taký silný, že poškodil vozovku a potrhal krajnicu. Popadané skaly poničili dve vozidlá, pri udalosti sa nikto nezranil. V úseku je momentálne dopravným značením dočasne znížená rýchlosť v oboch smeroch.