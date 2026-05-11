Na ceste I/18 pod Strečnom sa pre nehodu tvoria kolóny

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Autor TASR
Žilina 11. mája (TASR) - Na ceste I/18 pod Strečnom sa v pondelok popoludní tvoria kolóny. Dôvodom je dopravná nehoda dvoch nákladných motorových vozidiel. Ako informovala polícia na portáli Ministerstva vnútra SR, blokovaný je jazdný pruh v smere zo Žiliny do Martina, na mieste zasahujú hasiči a policajné hliadky.

Cesta I/18 cez Strečniansku úžinu je aktuálne obchádzkovou trasou pri dvojtýždňovej uzávere tunela Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala. Uzávera potrvá do 17. mája.
