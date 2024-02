Na ceste I/18 pod Strečnom tento týždeň nebudú robiť záchranné práce

Žilina 20. februára (TASR) - Na ceste I/18 pod Strečnom sa tento týždeň nebudú robiť žiadne záchranné práce. Po zasadnutí krízového štábu o tom v utorok informovala prednostka Okresného úradu (OÚ) v Žiline Emília Pavlusíková.



Dôvodom je podľa nej najmä absencia materiálno-technického zabezpečenia a ľudských zdrojov. "Musíme dodržiavať literu zákona, aj keď je krízová situácia. Vždy, keď je takáto situácia, ľudia čakajú, že sa to okamžite odstráni. Ale ako vidíme, nie je to možné," skonštatovala.



Námestník pre správu a údržbu Investičnej výstavby a správy ciest Slovenskej správy ciest (SSC) v Žiline Dezider Szabó doplnil, že počas najbližšieho víkendu nebudú ani žiadne uzávery cesty I/18 pod Strečnom. "Dokončuje sa geologický prieskum a vyhodnocujú sa všetky doteraz nazbierané dáta. Na ich základe sa neskôr urobí finálny projekt na stabilizáciu brala. Momentálne pripravujeme záchranárske práce. Potom sa budú riešiť práce na brale. To už bude výsledok všetkých meraní a prieskumov. Na základe toho vyjde finálny projekt, na ktorý sa urobí súťaž cez vestník verejného obstarávania," uviedol.



Podľa geotechnika Juraja Pagáča sa vyhotovuje na základe geologických a geodetických prác priestorový model ako podklad na ďalšie zistenia. "Finálne poznanie budeme vedieť až po tom, ako tam budú istené trasy. Celé bralo s rozmermi 300 krát 300 metrov je porušené. Čiže je tam určité riziko. Skúmame daný úsek a keď budeme mať celý úsek prejdený, potom budeme mať bližšie informácie. Treba si uvedomiť, že terén v horných častiach ma sklon 45 stupňov až 60 stupňov, čiže je málo prístupný bez istenia," priblížil.



Na ceste I/18 pod Strečnom vyhlásili 9. februára mimoriadnu situáciu pre riziko pádu skál. V úseku medzi skalami Margita a Besná došlo 7. februára k zosuvu svahu. Bol taký silný, že poškodil vozovku a potrhal krajnicu. Popadané skaly poničili dve vozidlá, pri udalosti sa nikto nezranil. V úseku je momentálne dopravným značením dočasne znížená rýchlosť v oboch smeroch.