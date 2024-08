Na ceste I/18 pri Strečne začínajú dopravné obmedzenia

Žilina 5. augusta (TASR) - Motoristov na ceste I/18 medzi Strečnom a Dubnou Skalou čaká od pondelka prvá etapa dopravných obmedzení súvisiacich so sanáciou svahu nad kritickým úsekom cesty. Od 10.00 h bude premávka na zhruba kilometrovom úseku obmedzená do jedného jazdného pruhu.



Počas pracovných dní bude doprava regulovaná svetelnou signalizáciou, polícia avizovala, že dopravnú situáciu bude priebežne monitorovať. "Očakávame, že sa budú tvoriť rozsiahle kolóny. Odporúčame všetkým vodičom, aby sa vyhli prejazdu týmto úsekom a využili rôzne obchádzkové trasy," vyzvala motoristov žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.



Nákladným vozidlám tranzitujúcim smerom na východ Slovenska polícia odporúča zísť z diaľnice D1 už pri Trnave a smerovať po rýchlostnej ceste R1 na Zvolen a ďalej cez Donovaly do Ružomberka. K dispozícii je aj obchádzka po ceste I/64 cez Rajeckú dolinu a horský priechod Fačkov a Nitrianske Pravno do Martina. Osobné autá budú najčastejšie využívať obchádzkovú trasu po ceste II/583 cez Terchovú.



Na obmedzenia v pracovných dňoch nadviaže v závere týždňa prvá z troch augustových víkendových uzáver. V sobotu 10. augusta cestu I/18 o 14.00 h úplne uzavrú a opätovne sprejazdnia v nedeľu 11. augusta o 19.00 h. Nasledujúce dva víkendy bude uzávera ešte o sedem hodín dlhšia, keďže potrvá už od soboty o 7.00 h.



Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty I/18 vedúcej Strečnianskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela do konca novembra. Úplné uzávery úseku cesty I/18 sú naplánované na 10. - 11. augusta, 17. - 18. augusta, 24. - 25. augusta, 7. - 8. septembra, 14. - 15. septembra, 21. - 22. septembra a 28. - 29. septembra.