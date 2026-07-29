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Na ceste I/59 v Dolnom Kubíne došlo k nehode auta s kamiónom
Premávku na mieste riadia príslušníci polície.
Autor TASR
Dolný Kubín 29. júla (TASR) - Na ceste I/59 v dolnokubínskej mestskej časti Kňažia došlo v stredu k dopravnej nehode osobného auta s nákladným vozidlom. Ako informovala polícia na portáli Ministerstva vnútra SR, premávka je na mieste riadená príslušníkmi polície.
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline spresnilo, že pri dopravnej nehode so zranením zasahuje deväť príslušníkov HaZZ z Okresného riaditeľstva HaZZ v Dolnom Kubíne a Záchrannej brigády HaZZ v Žiline s tromi kusmi hasičskej techniky.
V úseku hlásia aj prerušenú železničnú dopravu. Železničná spoločnosť Slovensko na sociálnej sieti doplnila, že doprava je v úseku Dolný Kubín - Medzibrodie nad Oravou prerušená od 9.50 h.
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline spresnilo, že pri dopravnej nehode so zranením zasahuje deväť príslušníkov HaZZ z Okresného riaditeľstva HaZZ v Dolnom Kubíne a Záchrannej brigády HaZZ v Žiline s tromi kusmi hasičskej techniky.
V úseku hlásia aj prerušenú železničnú dopravu. Železničná spoločnosť Slovensko na sociálnej sieti doplnila, že doprava je v úseku Dolný Kubín - Medzibrodie nad Oravou prerušená od 9.50 h.