Na ceste I/65D pri Bystričke bude inteligentná svetelná križovatka

Martin 23. mája (TASR) – Križovatka na ceste I/65D v Martine s odbočením do obce Bystrička by mala fungovať ako inteligentná svetelná križovatka. Jej sprevádzkovanie je podľa martinského primátora Jána Danka reálne do konca tohto roka. Informoval o tom v pondelok na tlačovej konferencii v Martine.



Doplnil, že na križovatke by mal mať hlavný smer z Martina do Koštian nad Turcom v oboch smeroch stále zelenú. "Akonáhle by prišlo auto z Robotníckej ulice alebo od Bystričky, hlavný prúd zelenej sa zastaví. Prednosť dostanú autá, ktoré budú prichádzať zboku. Na krátky čas. Keď auto prejde križovatku, znova naskočí zelená," vysvetlil Danko.



Zástupca starostky obce Bystrička Igor Malko upozornil, že križovatka je miestom častých dopravných nehôd a škodových udalostí. "Verím, že nepôjdeme do zabudnutia a križovatka sa naozaj bude riešiť. Lebo obchádzku riešime cez cestu popri teplárni. Avšak, táto cesta začína byť vyťažená a to, čo sa deje na križovatke pod Bystričkou, sme začali presúvať na križovatku Robotnícka. A robí nám veľké problémy vychádzať na hlavnú cestu, najmä vtedy, keď sú na nej vypadnuté semafory," podotkol Malko.